“أمن الدولة” تصدر أحكاما بقضايا مخدرات وإرهاب وسطو مسلح

عمان 8 حزيران (بترا)-أصدرت محكمة أمن الدولة أحكاما بالسجن والأشغال المؤقتة على عدد من المتهمين بقضايا، استيراد مواد مخدرة بغرض الاتجار، والترويج لجماعات مسلحة، وسطو مسلح على أحد البنوك، والتهديد بالقيام بأعمال عنف، لمدد وصلت إحداها إلى 15 عاما.

وعقدت المحكمة جلستها، اليوم الإثنين، برئاسة العميد القاضي العسكري الدكتور علي محمد المبيضين، وعضوية الرائد القاضي العسكري ثامر القطيفان، والقاضي العسكري عمر البطوش، بحضور المتهمين وموكلي عدد منهم، واتخاذ إجراءات السلامة العامة كافة.

وجرمت المحكمة متهمين باستيراد مادة مخدرة بقصد الإتجار بها بالاشتراك، وحكمت على شخص بـالأشغال المؤقتة لمدة 12 سنة وغرامة بلغت قيمتها 10 آلاف دينار مع الرسوم، ومصادرة مركبة تم ضبطها واستخدمت بنقل المواد المخدرة.

وأسندت لشخص تهمة القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإخلال بالنظام العام والسرقة الواقعة على بنك تحت تهديد السلاح، وقررت وضعه بالأشغال المؤقتة 15 سنة.

وأخلت المحكمة سبيل شخص بعد إدانته بتهمة إطالة اللسان وتقويض نظام الحكم لشمولها بأحكام قانون العفو العام.

وأسندت المحكمة تهمة التهديد باستخدام العنف لخمسة أشخاص، وقررت سجنهم 5 سنوات مع الأشغال المؤقتة، وسجن آخر بتهمة محاولة الالتحاق بجماعات مسلحة لمدة 4 سنوات مع الأشغال المؤقتة.

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