الشرطي الاماراتي ضاحي خلفان يدعو لتطبيع العلاقات مع إسرائيل ويطلب وصفها بالصديق وليس العدو !!!

نشر قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، الليلة الماضية، سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع تويتر دعا خلالها إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل .

وقال خلفان إن عدم الاعتراف بإسرائيل لا معنى له، واصفًا إياها بأنها دولة قائمة على العلم والمعرفة والازدهار والروابط الوثيقة بكل دول العالم المتقدم.

وفي تغريدة أخرى، استغرب خلفان مقاطعة إسرائيل، داعيا الى نبذ الخلاف والعداء معها. وموجها رسالة للعرب عامة والفلسطينيين على وجه الخصوص يحثهم فيها على العيش مع اليهود كالجيران وكأبناء عم.

وأضاف ان الفلسطينيين تحت وصاية إسرائيل أفضل منهم حالًا مع حركة حماس، مستطردًا أن الأراضي الفلسطينية ستتحول إلى “خرابة مُهدَّمة” إن هيمنت عليها حماس.

وطالب قائد شرطة دبي السابق باستخدام مصطلح “الصديق الإسرائيلي” بدلًا من “العدو الإسرائيلي”، واكد أن انتعاش اقتصاد المنطقة مرهون بالعلاقات القوية مع اورشليم القدس.كما استبعد خلفان أي ضرر على دول الخليج من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، واصفا الإسرائيليين بأنهم أفضل لديه من الإخوان المسلمين.