الغاء حظر التجول الشامل ونظام الفردي والزوجي للسيارات، وفتح المساجد والمطاعم والمقاهي والاندية ودور الحضانة
أهم العناوين
جرينتش+2 08:08
وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس شفاء 5 حالات مقابل تسجيل 8 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 765

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني