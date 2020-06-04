وقف حظر التجول الشامل، والغاء نظام الفردي والزوجي للسيارات والتنقل بين المحافظات، وفتح المساجد والكنائس والمطاعم والمقاهي والاندية ودور الحضانة
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جرينتش+2 02:07
الطيران الحربي السوري يشن سلسلة من الغارات المركزة على تجمعات (الحزب الإسلامي التركستاني) في ريف حماة ويدمر آلياته ومقراته

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