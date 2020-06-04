الطيران الحربي السوري يشن سلسلة من الغارات المركزة على تجمعات (الحزب الإسلامي التركستاني) في ريف حماة ويدمر آلياته ومقراته

نفذ الطيران الحربي السوري سلسلة من الغارات الجوية على تحركات معادية وتجمعات تابعة لتنظيم (الحزب الإسلامي التركستاني)، بريف حماة الشمالي الغربي شمال غرب سوريا.

وأفاد مراسل سبوتنيك في المنطقة اليوم الأربعاء (الخميس بالتوقيت المحلي) نقلا عن مصدر ميداني، “أن وحدات الرصد والاستطلاع في الجيش السوري تمكنت من رصد تجمعات كبيرة لمجاميع مسلحة على محاور بلدات العنكاوي والسرمانية وزيزون بسهل الغاب شمال غرب حماة، كانت تتحضر لتنفيذ هجوم باتجاه مواقع الجيش السوري في المنطقة”.

وأكد المصدر، أن “الطيران الحربي شن سلسلة من الغارات المركزة مستهدفا هذه التجمعات بعد تحديد مسارات تحركهم بدقة عبر طائرات الاستطلاع الروسية”، مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن تدمير آليات ومقرات المسلحين، إلا أنه لم يتوافر معلومات دقيقة عن أعداد القتلى والجرحى بصفوفهم حتى الآن.

وعلى التوازي، قالت مصادر محلية في ريف إدلب لـ “سبوتنيك”، إن المجموعات المسلحة وتحديدا تنظيمي (حراس الدين) و(أنصار التوحيد) قد حشدوا المئات من مسلحيهم على محاور جبل الزاوية وسهل الغاب، وذلك تخوفا من أي عمل عسكري مرتقب قد تنفذه وحدات من الجيش السوري في المنطقة ردا على التصعيد المستمر من قبل المجموعات المسلحة التي تستهدف مواقع الجيش بشكل شبه يومي.

وأضافت المصادر بأن ما يقارب ١٥٠٠ مسلح من كلا التنظيمين توجهوا نحو خطوط التماس في جبل الزاوية وسهل الغاب، بعدما قاموا بنقل عوائلهم إلى المناطق القريبة من الحدود السورية – التركية.

وعلى صعيد متصل، أكدت السفارة الروسية في سوريا، مساء امس الأربعاء، أن الجيش السوري قد تسلم الدفعة الثانية من طائرات ميغ-29 المحدثة.

وأشارت السفارة الروسية بدمشق، في تغريدة على موقع تويتر، إلى أن السوريين بدؤوا بالفعل في استخدام الطائرات الروسية، وفقا لوكالة ريا نوفوستي.

كان مصدر عسكري سوري قال في وقت سابق، إنه في إطار التعاون العسكري والفني بين الجمهورية العربية السورية وروسيا الاتحادية، وضمن احتفال خاص أقيم في قاعدة حميميم، قام الجانب الروسي بتسليم الدفعة التالية من الطائرات الحربية الروسية المتطورة والمحدثة من طراز “ميغ-29″ إلى الجيش العربي السوري”.

وأضاف المصدر أن “الطائرات التي تعد أكثر فعالية من جيلها السابق، نفذت تحليقها من قاعدة حميميم إلى مناطق تمركزها في المطارات العسكرية السورية”، وفقا لوكالة أنباء “سانا”.

كما أوضح أنه “اعتبارا من أول يونيو/حزيران الحالي يبدأ الطيارون السوريون تنفيذ المناوبات المقررة بهذه الطائرات في الأجواء السورية”.