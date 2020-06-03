عدد مستخدمي “تطبيق أمان” يرتفع الى ربع مليون اردني

بلغ عدد المواطنين والمقيمين في المملكة ممن يستخدمون تطبيق أمان نحو ربع مليون مستخدم، منذ إعلان وزارة الصحة اطلاق التطبيق في 20 أيار الماضي.

وقال مبرمج التطبيق، تيسير جودة، إن أهمية هذا التطبيق تأتي لدوره في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال تتبع سلسلة انتقال المرض عندما يتمكن مستخدم التطبيق من معرفة امكانية تعرض مستخدمه للإصابة من خلال استلامه اشعارا يوضح مكان وزمان المخالطة للشخص الناقل للمرض ليقوم المستخدم باتخاذ الاجراءات الاحترازية المناسبة كحجر نفسه وعمل الفحص الطبي المطلوب بوقت مبكر لتفادي انتشار العدوى إلى المقربين منه.

وأكد جودة أن التطبيق يخزن البيانات المتعلقة بحامله محلياً على جهازه، وتشمل مواقع تحركات المستخدم والأزمنة المرافقة لكل نقطة تحرك بعد تفعيل خاصية التموضع الجغرافي (GPS)، وبالتالي عند الإصابة المؤكدة بالفيروس لأحد المستخدمين يتم تسليم ملف يحتوي بيانات الشخص المصاب التي تغطي 14 يوما تسبق تاريخ اكتشاف المرض إلى موظف وزارة الصحة المتواجد في المستشفى والذي بدوره سيقوم بتحميلها على سيرفر (خادم) وزارة الصحة لترسل إلى جميع المستخدمين في أنحاء المملكة كافة.

وأوضح أن التطبيق يقارن البيانات الواردة من سيرفر (خادم) وزارة الصحة مع البيانات المخزنة على أجهزة مستخدمي التطبيق، ليعطي تنبيهاً عند المستخدمين الذين يكونون قريبين جغرافيا من المصابين، مع تحديد درجة التعرض للاصابة المبنية على الزمن المستغرق ومدى قرب المسافة من المصاب، ما يتيح معرفة مكان وتاريخ الالتقاء دون معرفة الشخص الذي قام بمخالطته ليباشر بحجر نفسه والاتصال مباشرة على رقم وزارة الصحة 111.

يذكر أن هذه التطبيقات المستخدمة في عدد كبير من دول العالم، مثل سنغافورة وايسلندا وبريطانيا، قد اسهمت بشكل ملحوظ في احتواء الوباء وتخفيف إجراءات الاغلاق وحظر التجول والتي اثرت على اقتصادات دول العالم.

يشار إلى أن تطبيق أمان هو ضمن مبادرات مجموعة جوتيك الاردن، والتي تمثل مجموعة من المتطوعين والمتطوعات في قطاعات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات الفنية وتطوير الاعمال بهدف تقديم خدماتها إلى الحكومة لغرض تزويدها بأحدث التقنيات المستخدمة في مختلف الدول المتقدمة ضمن الجهود الوطنية لمكافحة جائحة كورونا.

ويمكن تنزيل تطبيق أمان من خلال الرابط التالي https://play.google.com/store/apps/details?id=jo.gov.moh.aman

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