وقف حظر التجول الشامل، والغاء نظام الفردي والزوجي للسيارات والتنقل بين المحافظات، وفتح المساجد والكنائس والمطاعم والمقاهي والاندية ودور الحضانة
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عدد مستخدمي “تطبيق أمان” يرتفع الى ربع مليون اردني

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