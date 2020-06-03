البنتاغون يدفع بـ 1600 عنصر من الجيش لمواجهة المحتجين الذين يحاصرون البيت الابيض في واشنطن ويطالبون ترامب بـــــــالرحيــــل
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جرينتش+2 05:39
الخارجية السورية تدين “قانون قيصر” الامريكي وتؤكد ان تضافر جهود السوريين كفيل بإفشال مفاعيله

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