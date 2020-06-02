وزارة العمل تدعو من تم إبلاغهم بعدم تجديد عقودهم لتقديم شكوى

دعت وزارة العمل كافة العاملين بعقود محددة المدة في القطاع الخاص من الأردنيين، والذين انتهت عقودهم بنهاية شهر نيسان الماضي أو ما بعد ذلك، وتم إبلاغهم من قبل صاحب العمل بعدم تجديد العقد المبرم فيما بينهم، الدخول على منصة Hemayeh.jo لتقديم شكواهم لتتم متابعتها بشكل فوري من قبل المعنيين في وزارة العمل، تنفيذا للبلاغ الذي صدر مؤخرا بموجب أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020.

وأوضحت وزارة العمل، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن البلاغ الوارد بموجب أمر الدفاع رقم (6) والذي اعلنت عنه رئاسة الوزراء يوم الأحد الماضي، أوجب تجديد عقود العمل المحددة المدة والتي تنتهي خلال الفترة الممتدة من تاريخ 30/4/2020 حتى إعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع بالنسبة للعاملين الأردنيين فقط، كما ألزم البلاغ صاحب العمل بإلغاء أي قرار سابق للبلاغ يخالف ذلك وإعادة الوضع على ما كان عليه بالنسبة للعامل الأردني حصرا واعتبار العقد مجدد تلقائيا حتى إعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع شريطة أن يكون قد سبق وتم تجديد العقد ثلاث مرات فأكثر قبل التاريخ المشار إليه.

وأضافت الوزارة أنها أجرت التعديلات على منصة حماية بالتزامن مع صدور البلاغ الجديد على أمر الدفاع، وذلك لتلقي الشكاوى العمالية بكافة القضايا الجديدة التي استُحدثت، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بإنهاء العقود ودفع الأجور، ليتم إعادة جميع من تم الاستغناء عن خدماتهم بشكل يخالف البلاغ الوارد بموجب أمر الدفاع رقم (6)، والتأكد من تسليم العاملين حقوقهم المالية.

وأكدت وزارة العمل مواصلتها المستمرة في متابعة كافة الشكاوى العمالية التي تتلقاها الوزارة، حيث وضعت أولى أولوياتها إدامة فرص العمل في القطاع الخاص بالحد الأدنى في ظل الأزمة الاقتصادية.

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