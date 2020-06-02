“لجنة تنظيم المعابر الحدودية” تبحث قضايا حركة النقل داخل المملكة واستقبال المواطنين العائدين من الخارج

ناقشت لجنة تنظيم الميدان والمعابر الحدودية عددا من الأمور والقضايا المتعلقة بحركة النقل داخل المملكة، وعملية استقبال المواطنين العائدين من الخارج، إضافة إلى قضايا تتعلق بالسياحة الداخلية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير الداخلية سلامة حماد في مبنى الوزارة، وحضور وزير النقل خالد سيف، ومدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد الركن مازن الفراية، وعدد من مدراء الإدارات الأمنية في مديرية الأمن العام والمسؤولين والمعنيين.

وأكد وزير الداخلية في بداية الاجتماع حرص الحكومة على اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، سيما من الناحيتين الصحية والاقتصادية وبما يضمن المواءمة بينهما، وذلك وفقا لشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة وتطورات الوضع الوبائي في المملكة الناجم عن فيروس كورونا.

وأضاف حماد أن القرارات الصادرة عن اللجنة تأخذ بعين الاعتبار متطلبات وشروط السلامة العامة التي وضعتها وزارة الصحة للحفاظ على صحة المواطنين بالدرجة الأولى.

وأشار وزير النقل إلى أن الإجراءات المعمول بها على الحدود والمطارات تسير وفقا للخطة الموضوعة وبما يعمل على تحقيق التوازن بين شروط ومتطلبات السلامة العامة وبنفس الوقت تنشيط حركة النقل والتنقل داخل المملكة وعلى المعابر الحدودية البرية والجوية.

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