ترامب يفقد توازنه ويتصرف بعصبية حماقة بعدما كشف الإعلام سر اختبائه في قبو بالبيت الأبيض
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جرينتش+2 07:42
القوات المسلحة تحبط محاولتي تسلل أشخاص وتهريب مخدرات من سوريا

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