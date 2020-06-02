“أنتيفا”.. الحركة اليسارية التي أثارت رعب ترامب وسارع لدمغها بالارهاب

أكد البيت الأبيض أن السلطات الأمريكية قررت تصنيف حركة “أنتيفا” المناهضة للفاشية والتي يتهمها الرئيس، دونالد ترامب، بالوقوف وراء أعمال العنف في البلاد، تنظيما إرهابيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كيلي ماكيناني، في مؤتمر صحفي عقدته امس الاثنين، إن وزارة العدل تنوي إدراج “أنتيفا” في قائمة “التنظيمات الإرهابية الداخلية” في الولايات المتحدة.

وأضافت ماكينالي أن وزارة العدل تمتلك “قاعدة كبيرة من الأدلة” التي تؤكد أن أنصار حركة “أنتيفا” يتحملون المسؤولية عن أعمال العنف خلال الاحتجاجات.

وتابعت المسؤولة: “الرئيس أكد بوضوح أن ما نراه الآن في شوارع أمريكا أمر غير مقبول. لن نتسامح مع العنف والنهب والفوضى وغياب القانون. هذه الأعمال الإجرامية ليست احتجاجات، إنها جرائم تضر الأمريكيين العزل”.

وقال ترامب، في تغريدة مقتضبة نشرها أمس الاول الأحد، إن “الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بتصنيف أنتيفا تنظيما إرهابيا”.

وتشهد الولايات المتحدة موجة احتجاجات واسعة ضد العنصرية وعنف الشرطة تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال شغب واندلعت في أنحاء البلاد بعد مقتل المواطن من أصول إفريقية، جورج فلويد، في مدينة مينيابوليس جراء احتجازه من قبل عناصر شرطة محلية بطريقة قاسية يوم 25 مايو.

واتهم ترامب “أنتيفا واليساريين المتطرفين السيئين” بالوقوف وراء أعمال الشغب، فيما دعا السلطات المحلية في الولايات إلى أن تكون أكثر صرامة في التعامل معهم، مهددا باستخدام “القوة العسكرية غير المحدودة” حال تطلبت الضرورة ذلك.

مستشار الأمن القومي روبرت أوبرايان، هو الآخر دخل على خط الهجوم ضد تلك الجماعة، لافتًا في تصريحات تليفزيونية له أن ما يحدث في المدن والشوارع الأمريكية من أعمال فوضى وسرقة ونهب تقوم به الجماعة اليسارية مضيفًا “فعلوها في سياتل. فعلوها في بورتلند. قاموا بذلك في بيركلي. هذه قوة راديكالية مدمرة، لا أعلم إن كان يمكننا أن نسميهم يساريين. مهما كانوا، إنهم مسلحون يأتون ويحرقون مدننا، وسنصل إلى الحقيقة”، داعيًا مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى ملاحقة أعضائها.

أعضاء داخل الكونغرس طالبوا بسرعة فتح تحقيقات في أعمال الفوضى التي عملت البلاد، وشملت إحراق لسيارات ومراكز تابعة للشرطة في نيويورك ودالاس وأتلانتا وغيرها، لافتين إلى أن “أنتيفا” بجانب جماعات يمينية أخرى مثل بوغالو (Boogaloo) يسعون لإشعال حرب أهلية ثانية، فما حقيقة جماعة (Antifa) التي أثارت كل هذه الضجة؟

ترامب.. بيئة خصبة للجماعة

“أنتيفا” تصنف بأنها حركة احتجاج يسارية متطرفة ضد الفاشية والموالين لها، تنشط بصورة أكبر خلال الصراعات السياسية، سواء على أرض الواقع أم على منصات التواصل الاجتماعي، رغم ما تدعيه من سلمية في تحركاتها، فإنها تعتمد العنف منهجًا لها في بعض الأوقات كتدمير الممتلكات والضرب والتحرش بمعارضيهم من الفاشيين.

تنهض الحركة في الأساس ضد الأفكار الرأسمالية والنيوليبرالية، وتعادي “الأفكار الفاشية والنازية واليمين المتطرف”، فيما تتكون من جزأين “العداء” (ANTI)، و”الفاشية” (FA)، ويصنفها البعض منظمة فوضوية شيوعية اشتراكية، لها ميول عدوانية هدامة في كثير من تحركاتها.

يعتنق أفرادها الأفكار الاشتراكية واللاسلطوية، فيما يتبنى القليل منهم الأفكار الليبرالية، يتميزون بمظهر لافت للنظر أشبه بالتيارات الفوضوية، وجوههم ملثمة، يلبسون الرداء الأسود، ليس لديهم أي مانع في عقد التحالفات مع الجماعات الأخرى التي تتقاطع مصالحها معهم حتى إن اختلفت أيديولوجياتهم.

ورغم أن الاستخدام الأولي لمسمى تلك الجماعة يعود إلى الحرب العالمية الثانية، في بعض البلدان كألمانيا وإيطاليا كما سيرد ذكره لاحقًا، لوحظ تزايد أعداد المنضمين للحركة في أمريكا بعد وصول الرئيس ترامب إلى السلطة، حيث تأسست أول مجموعة تحمل ذات الاسم في أمريكا عام 2017 تحت مسمى مجموعة “أنتيفا” روز سيتي، في مدينة بورتلند بولاية أوريغن، وقد تزايد ظهورها بعد سلسلة من الأحداث التي سلطت الضوء على المحتجين المناهضين للفاشية، خلال هذا العام، كالاعتداء على أحد الأعضاء في اليمين المتطرف وإلغاء فعالية للتيار المتطرف في جامعة كاليفورنيا بيركلي.

حركة سرية لا زعماء لها

يعترف أفراد الحركة بأنها سرية لا زعماء ولا قادة لها، كما تفتقد لوجود هيكل إداري أو تنظيمي لها، وذلك وفق ما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” التي كشفت أنه من الصعب حصر العدد الحقيقي للمنتمين لها، سواء داخل أمريكا أم خارجها، في ظل عدم وجود إحصاءات رسمية بذلك.

ورغم أن الحركة تتبنى الفكر اليساري، فإنها لا ترتبط بأي حركات يسارية، وهو ما دفع بعض المتهمين بالحركات السياسية باعتبارها “تشويشًا” لا أكثر، كما ذكرت الصحيفة الأمريكية، وإن كان ذلك لا يمنع من تعاون أعضائها مع بعض الشبكات الناشطة الأخرى داخل البلاد التي تتوافق أفكارها معها مثل حركة “حياة السود مهمة” (Black Lives Matter).

وخلال الأعوام الثلاث الأخيرة نشطت حملات الحركة بجانب الجماعات المناهضة لعنصرية اليمين المتطرف ضد كل السلوكيات والإجراءات التي يصفونها بالعنصرية والاستبدادية، مثل كراهية الأجانب ومواجهة المثلية وغيرها من القضايا التي ترى الحركة ضرورة التصدي لها ولو اضطر الأمر لاستخدام العنف الجسدي.

أعضاء “أنتيفا” يسعون من خلال حراكهم إلى منع الجماعات اليمينة المتطرفة من أن يكون لها منبر للترويج لأفكارهم، حيث يرون أنه إذا سمح لتلك الجماعات بممارسة أنشطتها بحرية، فإن “ذلك سيؤدي من دون شك إلى عنف ضد المجتمعات المهمشة”، بحسب ما صرح به للصحيفة محاضر التاريخ في دارتمث كوليدج ومؤلف كتاب “Antifa: The Anti-Fascist Handbook”، مارك بريي.

متى ظهرت؟

ظهرت الحركة ابتداءً نهاية الحرب العالمية الثانية، نتاجًا لسياسات الديكتاتور الإيطالي بينيتو موسوليني، الذي نجح في توحيد السلطة في ظل حزبه الوطني منتصف عشرينيات القرن الماضي، حينها ظهرت حركات مناهضة للفاشية في إيطاليا وألمانيا وأمريكا، ومن رحم تلك الحركات ولدت أنتيفا.

تكونت النواة الأولى لتلك الحركة من النقابيين والاشتراكيين المهاجرين من إيطاليا، ويعتبر أنصارها أنهم خلفاء النشطاء المناهضين للنازية في ثلاثينيات القرن الماضي، الذين أخذوا على عاتقهم معارضة سيادة البيض والانتصار للجنس واللون على حساب الحقوق الإنسانية الأخرى التي يجب أن يتساوى فيها الجميع.

ومع مرور الوقت تحولت الحركة إلى مصدر إلهام للحركات المناهضة للعنصرية والتمييز في مختلف دول أوروبا وأمريكا، وقد حققت انتشارًا كبيرًا على المستويين، القاعدي والأفقي، غير أن نشاطها تراجع بصورة كبيرة خلال العقود الأربع الأخيرة وإن حافظت على مستوى معقول من الحضور ينشط بين الحين والآخر.

وفي أمريكا تشكلت تلك الجماعة من الأعضاء ذوي الميول اليسارية القريبة من الحزب الديمقراطي، المعادين للمحافظين الجدد، حيث أطلقوا عليهم “النازيين الجدد”، وبات هدفهم الأبرز مناهضة أصحاب تلك المعتقدات والأفكار عبر تشكيل جماعات صغيرة منفصلة عن بعضها تنتشر في بعض مدن البلاد، وإن كانت تتحرك وتنشط بصورة أكبر من خلال التنسيق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

خلال السنوات الأخيرة تصاعد العنف كمنهج معتمد لأنصار أنتيفا، لتحقيق أهدافهم، سواء داخل الولايات المتحدة أم خارجها،

حيث يرى البعض أن وصول ترامب للحكم أعطى أنتيفا قبلة الحياة، وزاد دافع أعضائها وحماسهم بضرورة محاربة السلطة في شخص الرئيس بشتى الصور، من بينها العنف، فيما يعتقد خبراء أن ترامب نفسه لا يحق له تسميتها منظمة إرهابية كما جاء في تغريدته، وأنه “إذا تم تمرير مثل هذا القانون، فإن الأمر سيواجه تحديًا خطيرًا للتعديل الأول في الدستور المتعلق بحرية الرأي” كما تعتقد البروفيسور ماري ماكورد، المسؤولة السابقة في وزارة العدل.

لم تكن أنتيفا وحدها المسؤولة عن تأجج الأوضاع داخل أمريكا خلال الأيام الماضية، حيث لاقت دعوات الاحتجاج قبولًا شعبيًا كبيرًا، تناغم بشكل ملحوظ مع الانتقادات الموجهة لسياسات إدارة ترامب، الأمر الذي ينذر باتساع رقعتها ساعة بعد الأخرى رغم جهود الاحتواء، ومن السابق لأوانه تقييم تداعيات تلك التحركات على مستقبل ترامب السياسي إلا أنها بلا شك سيكون لها تأثير على الرئيس الذي من شدة المأزق الذي بات فيه اضطر للاختباء داخل أحد المخابئ السرية أسفل البيت الأبيض، في تحول يحمل الكثير من الدلالات.