ارحل.. جماهير "الربيع الامريكي" تشعل الحرائق في محيط البيت الابيض مطالبة برحيل ترامب الذي اختبأ كالفأر تحت الارض/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 01:01
الجامعة الأردنية تصدر توضيحا حول تصريحات رئيسها عن دوام الموظفين

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني