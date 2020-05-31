ابنة رجاء الجداوى تثير المخاوف حول صحة والدتها المصابة بالكورونا

كشفت أميرة، ابنة الفنانة رجاء الجداوى الحالة الصحية لوالدتها بعد أسبوع فى الحجر الصحى بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، قائلة: صحتها ليست فى أفضل حال، متمنية من الجميع الدعاء لها.

وأبدت “أميرة”، الابنة الوحيدة للفنانة رجاء الجداوى، مؤخرا، انزعاجها الشديد من صفحات السوشيال ميديا التى تتناول كل ساعة خبر وفاة الفنانة القديرة، قائلة، “لابد أن يراعى أصحاب تلك الصفحات أن هناك أسرة تتألم من هذه الشائعات”، طالبة كل المحبين بالدعاء لوالدتها، حتى تخرج بالسلامة من الحجر الصحى بالإسماعيلية.

وكانت نتيجة أول التحاليل المعملية الخاصة برجاء الجداوى، قد ظهرت إيجابية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وهى أول نتيجة تحليل يتم للفنانة الكبيرة منذ دخلوها الحجر الصحى بالإسماعيلية.

وتعانى الجداوي، منذ دخولها مستشفى أبو خليفة، من ارتفاع درجة حرارتها التى انخفضت فيما بعد من 39.6 درجة إلى 37 درجة، ثم عادت الحرارة للارتفاع مرة أخرى إلى 38 درجة، وتستمر مشكلتها الصحية حتى الآن فى درجة الحرارة التى ترتفع ثم تنخفض، وهو الأمر الذى يتكرر باستمرار

كان اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، قد أجرى اليوم اتصالا هاتفيا، بالفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، خلال تواجدها بالحجر الصحى بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.

يذكر أن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى قد شاركت فى موسم دراما رمضان الماضى بمسلسل” لعبة النسيان”، من بطولة دينا الشربينى.