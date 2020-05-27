التربية: لا تمديد لتقديم طلبات النقل الخارجي للمعلمين والاداريين

ينتهي يوم غد الخميس موعد تقديم طلبات النقل الخارجي للمعلمين والإداريين في وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2021/2020.

وقالت امين عام الوزارة للشؤون الادارية والمالية، الدكتورة نجوى قبيلات لوكالة (بترا) اليوم الاربعاء، انه لا نية لتمديد تقديم طلبات النقل والتي بدأت في الخامس من شهر نيسان الماضي.

ودعت الدكتورة قبيلات المعلمين والاداريين الراغبين بالنقل الخارجي ممن لم يتمكنوا من تعبئة النماذج الخاصة بالنقل، إلى المبادرة بتعبئتها قبل انتهاء الموعد المحدد.

وكانت وزارة التربية والتعليم قررت استقبال طلبات النقل الخارجي الكترونيا، ضمن حزمة الإجراءات والخدمات الالكترونية التي تتبعها في ضوء الاجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع فيروس كورونا على الرابط الالكتروني: (http://apps.moe.gov.jo/app/Transferring/)، وذلك بعد إقرار الأسس الخاصة بالنقل الخارجي.

كما ينتهي يوم غد الخميس، استقبال طلبات توزيع طلبة الصف العاشر للفروع الأكاديمية والمهنية للعام الدراسي 2021/2020، والتي بدأتها الوزارة من خلال الرابط الالكتروني (http://apps.moe.gov.jo/app/StudentsChoices/)، وبدأت في الخامس عشر من شهر نيسان الماضي، وفق الأسس المتبعة.

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