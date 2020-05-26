هيفاء وهبي تقاضي محمد وزيري الذي رفع دعوى لإثبات زواجه منها

قالت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، إن إدعاء إثبات زواجها من الملحن محمد وزيري هو كلام عار عن الصحة، بعدما رفع الأخير دعوى قضائية داخل أحد المحاكم المصرية للمطالبة إثبات زواجه من الفنانة اللبنانية بهدف حسم الجدل الذي أثير بشأن طبيعة علاقتهما خلال الفترة الماضية.

وأضافت الفنانة اللبنانية عبر حسابها الشخصي بموقع “تويتر”، أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية عقب انتهاء الإجازة القضائية، تجاه من قام بتشهير زواجها، وسوف تنتظر نتيجة التحقيق وما سيسفر عنه الحكم القضائي في هذا الشأن.

يذكر أن المحكمة حددت 2 يونيو المقبل كأولى جلسات الدعوى بعد تحرير هيفاء وهبي محضرا ضد الملحن محمد وزيري تتهمه بسرقة 63 مليون جنيه، مستغلا توكيل خاص من الفنانة اللبنانية يمنح “وزيري” تحصيل المبالغ المالية المتبقية لها من منظمي الحفلات والمنتجين والقنوات الفضائية، وأكدت “وهبي” أن المدعو استغل التوكيل وقام بإيداع المبلغ السابق ذكره في حسابه البنكي بدلا منها.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة