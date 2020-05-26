مداخلة.. الوضع القانوني لمدينة القدس

وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء شفاء 9 حالات مقابل تسجيل 7 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 718 اصابة
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