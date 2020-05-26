بالتواصل مع منظمات الطيران الدولية.. هيثم مستو يعلن ان الأردن يبحث حلولا لعودة قطاع الطيران تدريجيا



عمان 26 أيار (بترا) عرار الشلول- قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، إن الأردن يبحث في إيجاد حلول مدروسة لعودة قطاع الطيران تدريجيا، لكنه لم يحدد موعدا لعودة الرحلات الجوية مجددا.

وأضاف في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن قطاع الطيران سيقيم المخاطر وسيعود بشكل مدروس، مبينا أن أي عودة ستكون مبنية على تقييم المخاطر وتحليلها ضمن إجراءات تحد من وطأة فيروس كورونا المستجد وتخفف منه.

وقال مستو، إن الأشهر القليلة القادمة ستحدد مسار الطيران عالميا من حيث سرعة انتشار الوباء زمانيا ومكانيا، مشيرا إلى أن العالم يسير باتجاه العودة التدريجية لقطاع الطيران لكن بخطوات مدروسة وسط توقعات بازدياد عدد الرحلات الجوية خلال الأشهر المقبلة بعيد رفع القيود تدريجيا عن القطاع عالميا.

وأضاف، ان الطيران عالميا سيتعايش مع الوباء وسيعود بإجراءات جديدة، لافتا الى أنه لا توجد حلول مثالية تحد من تأثير الوباء على قطاع الطيران لكن الأردن يبحث حلولا عملية.

وأشار الى “أننا نتواصل مع منظمات الطيران الدولية لمتابعة آخر تطورات الوباء عالميا وتداعياته على قطاع الطيران”، مؤكدا أن عودة قطاع الطيران يجب أن تبنى على أساس تقييم المخاطر بالتوازي مع المتطلبات الاقتصادية.

وأكد أنه لا يمكن الاستمرار بإغلاق الطيران لفترات طويلة، فالطيران يصل الدول ببضعها وهو محرك لعجلة التنمية الاقتصادية.

وتابع، ان عودة قطاع الطيران في كل مكان يجب أن ترتكز على جاهزية البنى التحية والإجراءات في كل مكونات الطيران للحد من تأثير فيروس كورونا المستجد في الطيران المحلي ومثلها في الوجهات المقصودة، داعيا الأطراف المعنية دوليا بقطاع الطيران إلى المسارعة في إعادة الثقة للمسافرين.

وأوضح أن الناس باتوا يدركون ماهية الوباء وكيفية الوقاية منه لكنهم بحاجة للثقة بقطاع الطيران.

وبين مستو أن الطيران طريقة حياة لا يمكن للعالم العيش بدونه ولا يمكن للناس العيش بمعزل عن العالم الخارجي، لكن يجب أن يعود بأساليب وإجراءات جديدة.

ولتسهيل وتسريع حركة الشحن الجوي بشكل يكفل انسيابية وأمان الشحنات والبضائع بين الأردن والإمارات، قال مستو، إننا وضعنا مع الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية آلية لمواءمة الإجراءات الوقائية ومنع انتشار وباء كورونا في منظومة الشحن الجوي، وإيجاد بيئة تشغيلية للشحن الجوي أكثر أمنا وسلامة بين البلدين وفق اجراءات معيارية متجانسة.

وأضاف، ان المرحلة الأولى ستكون للشحن والمرحلة الثانية للمسافرين عند توفر الظروف المناسبة، مشيرا إلى أن هذا التنسيق هو خطوة أولى تسبق عودة السفر.

وحول إعلانات السفر التي تنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، أكد مستو أنها “غير مبنية على معلومات دقيقة”، مشددا على ضرورة استقاء آخر المستجدات حول السفر جوا من خلال التواصل مع هيئة تنظيم الطيران المدني.

وأشار مستو الى عودة العمل، أول أمس الأحد في أكاديميات تدريب الطيران في الأردن، مشيرا إلى أن عودتها تمت ضمن المعايير والمقاييس الدولية.

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