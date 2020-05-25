شرطة الاحتلال تصيب شابا فلسطينيا بجروح خطيرة بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن جنوبي القدس

القدس المحتلة – وكالات

أصيب شاب فلسطيني بجروح خطيرة، مساء اليوم الاثنين، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة “جبل المكبر” (جنوبي القدس المحتلة)، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن.

وذكرت شرطة الاحتلال في بيانها، إن عناصرها أطقت النار على فلسطيني، بدعوى هجومه على عدد من الشرطة بسكين قرب بلدة “جبل المكبر”.

وأضافت تقول ان العناصر الأمنية ردت بإطلاق النار عليه ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

وأشارت إلى أن المنفذ في الثلاثينات من عمره، وهو من سكان شرقي القدس.

وتحدث البيان عن عدم وقوع إصابات في صفوف الشرطة الإسرائيلية.

يشار إلى أن هذه ثاني عملية طعن تتحدث عنها تل أبيب، اليوم الإثنين، دون أن تقدم دليلا على صحة ما أوردته.

وكان فلسطينيان قد أصيبا في وقت سابق الاثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي، قرب رام الله وسط الضفة، بدعوى محاولة تنفيذهما عملية طعن.

السكين المزعوم