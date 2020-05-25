وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين شفاء 8 حالات مقابل تسجيل 3 اصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 711 اصابة
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اردوغان المنافق يعلن ان “القدس خط أحمر” ثم يوعز للمؤسسات التركية باوسع تعامل مع اسرائيل

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