اردوغان المنافق يعلن ان “القدس خط أحمر” ثم يوعز للمؤسسات التركية باوسع تعامل مع اسرائيل

في الوقت الذي ييواصل الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، ايهام العالم بالتمسك بالدفاع عن القضية الفلسطينية، ورفض الاحتلال الصهيوني، والوقوف لجانب الشعب الفلسطيني من خلال مسرحياته الإعلاميةالتي كان آخرها كلمة بمناسبة عيد الفطر، حيث أكد أردوغان يوم امس الأحد أن قضية القدس “خط أحمر” بالنسبة للمسلمين حول العالم.. بذا في ذات اليوم (الأحد)، استئناف رحلات الشحن بين إسرائيل وتركيا، بعد توقف استمر سنوات؛ وعاد الدفء للعلاقات التركة – الاسرائيلية من جديد….!!

فقد اعلنت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) إنه “بعد توقف استمر عشر سنوات لرحلات الشحن بين تركيا وإسرائيل حطت في مطار إسطنبول اليوم طائرة تابعة لشركة اِلعَال”.

وأضافت: انه قد سُمح لشركة “اِلعَال” بتسيير رحلتي شحن جويتين خلال الأسبوع الجاري لنقل المساعدات الإنسانية”.

كما كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، امس الأحد، عن هبوط طائرة “العال” الإسرائيلية لنقل بضائع، من إسطنبول، بعد توقف للرحلات الجوية بين إسرائيل وتركيا، دام عشر سنوات.

وكتبت صحيفة “جيروزاليم بوست” أنه : “تم في اسطنبول، تحميل الطائرة الإسرائيلية بنحو 24 طنا من مواد الإغاثة الموجهة للولايات المتحدة لمساعدتها في معركتها ضد وباء كورونا.”

وأوضحت أنه تم السماح لشركة “العال” بتشغيل رحلتين للأغراض الإنسانية هذا الأسبوع في تركيا، لافتة إلى أن أنقرة هي الوجهة الأولى للسياح الإسرائيليين الذين سجلوا أرقاماً قياسية خلال الأعوام الأخيرة.

وذكرت الصحيفة أن “العال”، التي عانت أضرارا اقتصادية شديدة نتيجة الوباء، قد تقدمت للسلطات التركية بطلب للحصول على إذن لاستئناف الرحلات الجوية المنتظمة. وطلبت تنظيم رحلات شحن إنسانية بشكل دائم بحس وصفها .

ومن جانبها، قالت السفارة الإسرائيلية لدى تركيا عبر صفحتها على موقع تويتر: “لأول مرة منذ التوقف الذي دام 10 سنوات، طائرة شحن تابعة لخطوط العال حطت في إسطنبول هذا الصباح، ستساعد في التبادل التجاري بين البلدين للوصول إلى مستويات غير مسبوقة عبر تسيير رحلات بينهما”.