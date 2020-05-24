اللواء بهجت سليمان ينفي اصداره بياناً يطالب بمحاكمة رامي مخلوف

نفى مكتب اللواء بهجت سليمان، السفير السوري السبق لدى الاردن، بشكل قاطع، اصداره لبيان يطالب فيه بمحاكمة المهندس رامي مخلوف.

وجاء في تصريح صحفي صادر عن مكتب اللواء سليمان وصل “المجد” نسخة منه: راجت في الأسابيع الأخيرة ظاهرة التعاميم المزورة المنسوبة لشخصيّات اعتبارية في الدولة, و كثرت هذه التعاميم على خلفية ما أُثير حول تخلّف رجل الأعمال السوري رامي مخلوف, عن دفع مستحقات بعض مؤسسات الدولة على شركة “سيرياتل”حسب التصريحات الحكومية السورية .

و صدر اليوم تعميم مزوّر, طال هذه المرة الدكتور اللواء بهجت سليمان, و مضمونه أنّه رفع دعوى قضائية ضد رجل الأعمال رامي مخلوف, بذريعة عمل الأخير على محاربة النظام الاشتراكي, و إثارة النعرات الطائفية و العرقية.. الخ.

مكتب اللواء بهجت نفى بشكل قاطع اصداره لأي بيان أو دعوى، و أكد أنه لم و لن يصدر ابدا اي بيان يتعلق بأي نزاع مالي أو قضائي يخص الغير ايا كان و لأي سبب.

و الملاحظ أن مُطلقي التعميم الأخير, أخطأوا مرتين عند ذكرهم لمحكمة أمن الدولة, و هي الجهة التي ادعى أمامها -بحسب زعمهم- د. بهجت سليمان ضد السيد رامي مخلوف,

فأولاً: محكمة أمن الدولة لم تعد موجودة في سوريا, إذ تمّ الغاؤها منذ نحو عشر سنوات.

ثانياً: ذكر ملفقو التعميم, كلمة “أمام” عوضاً عن “أمن”, عند ذكرهم لمحكمة أمن الدولة العليا المزعومة, في الفقرة الأخيرة من تلفيقتهم.

أخيراً: الأرجح أن تشهد الساحة السورية الكثير من قبيل هذه التعاميم الملفقة التي تُعبّر عن افلاس مُطلقيها.