اعتداءات فادحة ومتكررة على منظومة مياه الديسي تلزم وقف الضخ لعدة مناطق بعمان والزرقاء والشمال

عمان 24 أيار (بترا)- استنكرت وزارة المياه والري استمرار مسلسل الاعتداءات المتكرر على منظومة وخط ناقل مياه الديسي آخرها الاعتداءات التي وقعت منذ بداية الحظر الشامل هذا الاسبوع وعددها أربعة اعتداءات.

وقالت الوزارة، ببيان اليوم الأحد، ان آخر الاعتداءات الذي وقع، صباح أمس السبت، على احدى الهويات الرئيسية الموجودة على طول مسار الخط في منطقة ضبعة في محطة (كم 94) مما تسبب بكسر مصدر الهواية قطر (200ملم) قطر 8 انش والبالغ ضغطها (12بار) من قبل مجهولين بهدف تسريب كميات ضخمة من المياه مما ادى الى تسرب نحو ( 180 م3) ساعة وتتزايد الكمية باستمرار مما يهدد سلامة هذه المنظومة المائية الهامة، كما يوجب وقف الضخ لمصدر يؤمن ( 50%) من احتياجات الشرب المناطق العاصمة عمان والزرقاء وأجزاء من مناطق الشمال يوم الاثنين لمعالجة الاعتداءات وقد تمتد لصباح الأربعاء.

وقال مساعد أمين عام وزارة المياه والري الناطق الإعلامي، عمر سلامة، أن (4) اعتداءات وقعت منذ بداية الحظر الشامل ليلة الخميس /الجمعة على امتداد الطريق الصحراوي، حيث تمكنت فرق الصيانة التابعة لشركة مياه الديسي وكوادر وزارة المياه والري وشركة مياهنا من السيطرة على هذه الاعتداءات.

وأضاف، أن الاعتداءات وقعت على مناهل التصريف لخط مياه الديسي على محطات( كم 9 و 13 و 43 و 68) الممتدة على الطريق الصحراوي ومعالجتها ووقف هدر ما يزيد على (1300) متر مكعب بالساعة، إلا أنها تفاجئت باعتداء اخر وقع صباح يوم السبت على احدى الهوايات الرئيسية الموجودة على طول مسار الخط بمنطقة ضبعة على محطة (كم 94 ) من قبل مجهولين.

وزاد بان ذلك تسببت بكسر مصدر الهواية قطر (200ملم) 8 انش البالغ ضغطها (12بار) وبشكل غريب من قبل مجهولين مما ادى الى تسرب نحو (180 م3/ساعة) والكمية في تزايد مستمر مما يوجب بوقف الضخ كليا من هذا المصدر الرئيسي الهام لاجراء الاصلاحات الفورية حماية لمنظومة الخط اعتبارا من صباح يوم الاثنين القادم الموافق 25/5 ولغاية صباح يوم الثلاثاء 26/5 بحد أدنى أو صباح يوم الأربعاء 27/5 بحد أقصى حيث ستتأثر مناطق العاصمة عمان والزرقاء ومحافظات الشمال بشكل مباشر بهذا التوقف الطارئ.

وبين ان الاعتداء على احد اهم المصادر الاستراتيجية المائية الوطنية سيؤثر بشكل واضح على خفض حصة المياه المخصصة لعدد من المناطق وحرمان مناطق اخرى من حصصها الكافية من مياه الشرب حتى اعادة اصلاح الهواية، لافتا الى ان الشركة المشغلة والوزارة تعملان مع الجهات الامنية المختصة لضبط الفاعلين.

واكد سلامة بان وزارة المياه لن تتهاون في القيام بواجبها بحق المخالفين كاشفا أن الاعتداء هذه المرة مختلف عن الاعتداءات السابقة بالرغم من الاجراءات التي تتخذها الوزارة/سلطة المياه والشركة المشغلة على طول مسار الخط والممتد لمسافة نحو (350) كيلو مترا من المدورة الى عمان لحماية الخط من خلال دوريات مسيرة وفرق جوالة، حيث تعرضت مرات عديدة للاعتداء، كونه هذه المرة تم سحب غطاء الهواية الذي يزيد وزنه على (نصف طن) وفك الهواية بطريقة فنية محترفة وتخريبها بحيث لا يمكن اعادة تركيبها مرة اخرى الا بوقف الضخ من داخل الخط مما يؤثر على الخط الناقل الرئيسي مما قد يعرضه للانفجار وتهديد سلامة الخط اضافة الى احتمالية تأثيره على البيئة المحيطة وتهديد حياة المواطنين ومن ثم التوقف لمدد طويلة قد تمتد اسابيع لضمان اعادة تشغيله.

وأوضح بأن عددا غير محدود من المناطق ستتأثر بهذا التوقف وهي في العاصمة عمان :ام اذينة، الرابية، تلاع العلي خلف الدستور، منطقة المدارس العمرية، الشميساني والمدينة الرياضية وعرجان وجزءا من منطقة طبربور وضاحية الصفا ومنطقة البيادر كاملة، وجزءا من دير غبار وجزءا من الجندويل ودابوق المرتفع وجزءا من منطقة الجبيهة وحي الفضيلة العالي وصويلح الحي الشرقي وجزءا من لواء ناعور وجزءا من الاشرفية واللبن والقويسمة وجبل الحديد وابو علندا.

وفي الزرقاء ستتأثر مناطق : ضاحية مكة وحي حمزة وحي الملك طلال العالي والجنينه العالي واسكان الاميرة هيا واسكان المهندسين وحي الجندي وجبل طارق وحي الدويك وجبل الامير حسن وحي القمر وحي الجبر. وفي مناطق الشمال ستتأثر مناطق لواء بني عبيد ومخيم الشهيد عزمي المفتي والحصن وبعض مناطق لواء المزار وزوبيا كاملة والكفير والابراهيمية والرحمة وطريق سراس حوفا المزار وجحفيه ووادي الجرون والمزار حي الدوير وحي الدفاع المدني والكازية ويوم مقام ابو الدرداء والكنيسة وزماريا والبلدية عنبه وسط البلد وطريق برقش والقصور والفرقة 12.

وفي جرش مناطق: بليلا والمشيرفة، وفي مناطق المفرق ومناطق وسط البلد وحي نوارة الشمالي وحي الكويتيين وحي الزهور والصهاه وبويضة العليمات والخناصري.

ودعا سلامة المواطنين الى تفهم مثل هذه الظروف القاهرة والتي ترهق كوادر المياه في الوقت الذي تناضل لتأمين المناطق باحتياجاتها مشددا على ضرورة استنهاض جميع الجهود لحماية المصادر المائية خاصة مشروع الديسي الاستراتيجي، مؤكدا ان الوزارة والشركة المشغلة وكوادر مياهنا ستعمل ما بوسعها واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان اصلاحه في الوقت المحدد واعادة الاوضاع الى ما كانت عليه.