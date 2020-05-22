ضبط شخص متورط بتصنيع الخمور وبيعها سرا في الزرقاء/ فيديو

– قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن معلومات وردت للأمن الوقائي، أمس الخميس، بقيام أحد الاشخاص باستخدام محل تجاري في محافظة الزرقاء لتصنيع الخمور بطريقة غير قانونية وبيعها بعد ذلك في الخفاء.

وأضاف أنه جرى على الفور التحرك للمكان ومداهمته وتفتيشه بالطرق القانونية، حيث تم ضبط خمسة براميل بداخلها مواد سائلة تستخدم للتخمير، وكمية من المشروبات الروحية المصنعة وجرى ضبط الشخص المتورط وبوشرت التحقيقات لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه.

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