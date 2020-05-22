ابن سلمان يغتال جمال خاشقجي مجددا عبر اجبار ابنائه على العفو عن قتلته، ولكن خطيبته تعهدت بمواصلة القضية حتى تحقيق العدالة
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انخفاض على الحرارة اليوم، وكتلة هوائية باردة وماطرة غدا وبعده

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