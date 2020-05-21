التربية تعلن برنامج الاختبارات النهائية للصفوف من 4 وحتى 11

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، برنامج الاختبارات النهائية المدرسية للطلبة الأردنيين وغير الأردنيين بما فيهم أبناء الأردنيات في المدارس الحكومية ومدارس الثقافة العسكرية والمدارس التابعة لوزارة الأوقاف، للصفوف من الرابع الأساسي وحتى الحادي عشر.

وقالت الوزارة، إن الاختبارات ستجري عبر منصة درسك، التي أطلقتها الوزارة ضمن منظومتها للتعليم عن بعد، منذ تعليق دوام المدارس في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وبينت أن الدخول للمنصة لأداء الاختبار سيتم باستخدام الرقم الوطني للطلبة الأردنيين والرقم التعريفي للطلبة غير الأردنيين وأبناء الأردنيات.

وأوضحت الوزارة أن الاختبارات، التي ستتم عن طريق جلسات مدة كل جلسة ساعتان تشمل الجلسة مادة دراسية واحدة أو أكثر، وبأسئلة موضوعية من نوع اختيار من متعدد.

وتشمل الاختبارات محتوى ومهارات المادة الدراسية للفصل الدراسي الثاني بأكمله.

وتبدأ الاختبارات وفق البرنامج المعلن، يوم الخميس الموافق 4/ 6/ 2020 وتنتهي يوم الأحد 14/ 6/ 2020، حيث يتاح للطلبة الدخول إلى المنصة لتقديم الاختبارات من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة السادسة مساء. وأكدت الوزارة على الطلبة ضرورة استكمال الإجابة عن الأسئلة جميعها قبل الخروج من الامتحان؛ لأن النظام لا يسمح للطالب العودة إلى الاختبار بعد الخروج منه.



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