الاستخبارات العراقية تعلن اعتقال “قرداش” المرشح لخلافة البغدادي

أعلن جهاز الاستخبارات العراقي، مساء امس الأربعاء، اعتقال “عبدالناصر قرداش” الشخص المرشح لخلافة زعيم تنظيم “الدولة الإسلامية”، “أبو بكر البغدادي”.

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية، فإن جهاز الاستخبارات اعتقل “قرداش”، إثر “معلومات استخباراتية دقيقة”.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل أخرى، لكن مواقع عراقية تداولت صورة لشخص قالوا إنه “قرداش” بعد اعتقاله.

وكانت روايات قد أشارت، قبل أيام، إلى أن التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، نفذ عملية ببلدة دير الزور السورية، ألقى خلالها القبض على “قرداش، لكن التفاصيل ظلت غير دقيقة.

وقد شهدت الأيام الماضية عودة نسبية لنشاط تنظيم “الدولة الإسلامية”، لا سيما في العراق وسوريا، وكانت أبرز عملياته، أوائل مايو/أيار الجاري، بهجوم في محافظة صلاح الدين، هو الأكثر دموية منذ أشهر، أسفر عن مقتل 10 من عناصر “الحشد الشعبي”، بحسب ما أعلنت السلطات العراقية.

وخلال أبريل/نيسان الماضي، نفذ التنظيم 52 عملية في سوريا، كان أكثرها عددا في دير الزور، ثم الحسكة، ودرعا، والرقة، وحمص، وإدلب.

وفي مصر، نفذ التنظيم عدة هجمات في سيناء، كان أبرزها تفجير مدرعة عسكرية، في 30 أبريل/نيسان الماضي، في منطقة بئر العبد، بشمالي سيناء، أسفرت عن مقتل وإصابة 10 من قوات الجيش.