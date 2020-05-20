من المسؤول؟؟ وزارة المياه توقف الضخ عن مناطق واسعة في المملكة جراء انقطاع التيار الكهربائي

عمان 20 أيار (بترا)- كشفت وزارة المياه والري عن توقف ضخ المياه صباح اليوم الأربعاء من مشروع جر مياه الديسي، بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن محطات الضخ الرئيسة في محافظات اربد وجرش وعجلون والمفرق وتوقف محطة ضخ مياه الزعتري وعدد من الآبار المزودة لها.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن وقف ضخ المياه ببعض المناطق سيؤدي إلى حدوث تأخير على بعض الأدوار في بعض مناطق العاصمة عمان والزرقاء والرصيفة ومناطق الشمال، مؤكدة ان طواقمها تبذل جهودا استثنائية على مدار الساعة منذ ليلة أمس لمعالجة الوضع، وإعادة الأمور إلى طبيعتها وتعويض المناطق قدر الامكان، ما سيرتب تأخيرا على بعض الادوار في بعض المناطق، اضافة إلى الظروف الاستثنائية في ظل تزايد الحرائق الواسعة والتي بلغت خلال 24 ساعة اكثر من 327 حريقا، واضطرار كوادر الدفاع المدني مشكورة للاستعانة بكميات مياه اضافية من المصادر المائية.

وبينت الوزارة أن انقطاعات واسعة وقعت ليلة امس على مصادر المياه الرئيسة في مناطق شمال المملكة تسببت بتوقف الضخ من المحطات الرئيسة على محافظات اربد وجرش وعجلون والمفرق حيث توقفت محطة مياه الزعتري وآبار العاقب والآبار الاقتصادية، ما تسبب بتوقف الضخ من الزعتري باتجاه محطة سميا/ المفرق وقرى المفرق ومحطة ام اللولو باتجاه جرش وقرى المفرق الغربية من حوفا باتجاه بني عبيد وغرب اربد باتجاه صمد وعجلون والمزار.

وأوضحت انه حصل انقطاع مفاجئ صباح اليوم نحو الساعة الثامنة عن مشروع مياه الديسي في دابوق وابو علندا ما سيؤدي إلى توقف الضخ وارباك وصول المياه لمناطق الدور المعلنة حيث تسبب ذلك باختلال كبير في برنامج التزويد والضخ لهذه المناطق، وكذلك ادوار المناطق الاخرى المستحقة. وأكدت الوزارة ان طواقمها تبذل جهودا مضنية لتزويد المناطق المشار اليها، وتعمل فرق وطواقم الصيانة منذ ساعة متأخرة من ليلة أمس لمعالجة الاختلالات التي حدثت وإعادة الاوضاع إلى نصابها، والبدء بتعويض المناطق لتعويض النقص قدر المستطاع، وسيرتب تأخيرا على بعض الادوار، مناشدة الجميع تفهم مثل هذه الظروف الخارجة عن ارادتها وخاصة المناطق التي بدأت ادوارها منذ ليلة امس.

وناشدت الوزارة المواطنين للتعاون الدائم مع كوادرها والتحلي بأعلى درجات المسؤولية التي تنم عن الوعي الوطني والحرص على المصلحة العامة، مؤكدة انها ستعمل باقصى الجهود لتعويض المناطق قدر المستطاع، وان أجهزة وكوادر المياه في جميع مناطق المملكة لن تألو أي جهد في تقديم أفضل الخدمات لهم.

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