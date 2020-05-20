خطاب تعوزه المصداقية.. عباس يعلن شطب جميع الاتفاقات والتفاهمات مع إسرائيل وأمريكا، ووقف التواصل السياسي والتنسيق الامني مع تل ابيب
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جرينتش+2 12:33
درس للمطبعين الخلايجة.. “الميادين” تنشر نص رسالة قاسم سليماني قبل استشهاده إلى قائد كتائب القسّام بغزة

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