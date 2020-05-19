كتلة حارة اليوم، وتحذرات من التعرض للشمس وترك المعقمات بالمركبات

ن حذرت دائرة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس ظهرا، وترك كحول التعقيم والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات، في ظل بقاء المملكة تحت تأثير الموجة الحارة.

وتبقى الأجواء اليوم الثلاثاء، وفق تقرير الأرصاد الجوية، حارة وجافة في المرتفعات الجبلية، وحارة جدا في باقي المناطق، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات، قد تثير الغبار خاصة في مناطق البادية، في حين تكون الأجواء ليلا معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، وحارة نسبيا في باقي المناطق.

وتستمر الأجواء خلال اليومين القادمين حارة وجافة في المرتفعات الجبلية، وحارة جدا في باقي المناطق، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 38 – 23، وفي المرتفعات الشمالية 34 – 21، وفي مرتفعات الشراة 34 – 19، وفي مناطق البادية 40 – 25، وفي مناطق السهول 39 – 24، وفي الأغوار الشمالية 44 – 27، وفي الأغوار الجنوبية 46 – 30، وفي البحر الميت 45 – 29، وفي خليج العقبة 44 – 28 درجة مئوية.

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