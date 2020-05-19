توقيف شخص اعتدى على طبيب أسنان في عيادته

صرح الناطق الإعلامي ان بلاغا ورد لمديرية شرطة وسط عمان أمس حول تهجم شخص على إحدى العيادات والاعتداء على طبيب اسنان داخل عيادته.

واوضح في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، انه تم التحرك للمكان وضبط المعتدي، ومعه شخص آخر، مضيفا انه جرى تحويل القضية للمدعي العام، الذي قرر توقيف المعتدي لمدة أسبوع في احد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة الايذاء البسيط، وإلحاق الضرر بمال الغير، ومقاومة طبيب وممرضين على رأس عملهم.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة