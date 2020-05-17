وزير الصحة يعلن اليوم الاحد شفاء 4 حالات مقابل تسجيل 6 إصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي في الاردن إلى 613 اصابة

عمان 17 ايار (بترا)– اعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر تسجيل 6 حالات جديدة بفيروس كورونا بالمملكة اليوم ليصل اجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة الى 613 .

وقال وزير الصحة خلال ايجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وادارة الازمات ان الحالات الست توزعت كما يلي: حالتان لسائقي شاحنات من حدود العمري احدهما اردني، وحالة مخالطة لموزع مواد غذائية من محافظة جرش، و3 حالات لسائقي شاحنات تم كشف اصابتهم بالفحص الثالث حيث كانت نتيجتهم الاولى عند دخولهم سلبية.

واشار الى انه تمت التوصية لهم بالبقاء بالحجر المنزلي وإرسال فرق لمتابعتهم وتبين اصابتهم وسيتم الحجر على المنطقة وستقوم فرق التقصي الوبائي لمتابعة المخالطين.

كما اعلن وزير الصحة عن تسجيل 4 حالات شفاء في مستشفى الامير حمزة ليبلغ عدد الحالات التي لا زالت تحت العلاج 131 حالة، لافتا الى اجراء 4200 فحص مخبري ليصبح مجموع العينات المخبرية التراكمي 144 الفا و 356 فحصا مخبريا .

وبشأن بعض الشكاوى من تأخر نتائج بعض الفحوصات لفت وزير الصحة الى ان لدينا حاليا طلابا قدموا من الخارج وصل عددهم الى حوالي 4 آلاف طالب ويتم اعطاؤهم الاولوية وبالتالي قد تتأخر نتائج بعض العينات العشوائية.

واشار الى انه تم توزيع آلاف العينات على المختبرات الخاصة التي تتعاقد معها وزارة الصحة لتخفيف العبء عن الجميع ويتم العمل ليل نهار لإنجاز الفحوصات، لافتا الى ان جميع الفحوصات في المختبرات المركزية الحكومية تم الانتهاء منها ونتائجها جاهزة.

وقال، “لوحظ في بعض الاسواق تجمعات كثيرة دون التزام بمبادئ الوقاية من تباعد جسدي ولبس الكمامة، مهيبا بالمواطنين الالتزام بشروط الوقاية الصحية حرصا على سلامتهم ومنع انتشار الوباء خاصة ونحن مقبلون على فترة عيد الفطر السعيد”.

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