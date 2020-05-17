إخماد 174 حريقا بالاعشاب والاشجار في الـ 24 ساعة الماضية

نتنياهو يعرض تشكيلة حكومته على الكنيست، ويعلن عزمه على "فرض السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة"
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