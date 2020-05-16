خالد مشعل: الأردن عودنا على مواقفه الرافضة لقانون الضم الإسرائيلي واقامة المستوطنات بالضفة

عمان – قدس برس

ثمن خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، المواقف الأردنية المدافعة عن القضية الفلسطينية، التي وصفها بـ”المشهودة”.

وقال مشعل في ندوة سياسية، نظمتها الحركة الاسلامية في الأردن، عبر منصاتها الإلكترونية، بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين للنكبة الفلسطينية، امس الجمعة، وحملت عنوان: “العودة حق وإرادة”، إن “الأردن يملك خصوصية في علاقته مع فلسطين، وله إرث وتضحيات كبيرة”.

وطالب مشعل، برد أردني حازم على ممارسات الاحتلال، قائلا: “الأردن عودنا على مواقفه المتميزة، الرافضة لقانون الضم الإسرائيلي، والتوسع في بناء المستوطنات”.

وفي سياق حديثه عن تداعيات النكبة على الفلسطينيين، قال مشعل: “أراد صانعو النكبة أن تكون بداية للإنكسار والنهاية الفلسطينية، ولكننا بفضل الله، جعلناها بداية للصعود الفلسطيني، فبعض الشعوب حين تبتلى بالنكبات يقصم ظهرها، لكن النكبة الفلسطينية قوتنا ودفعتنا لمواجهة الاحتلال بكل قوة.

وأكد “مشعل”، بأن فلسطين بحاجة لردود حقيقة لمواجهة الخطر الصهيوني، بعيداً عن عبارات الشجب والإدانة.

وقال: “الفلسطينيون أصبحوا مدرسة في المقاومة، بعد 100 عام من النضال، فالفلسطيني شهد كل أشكال النضال ضد الاحتلال، الذي تعرضت له القضية الفلسطينية منذ العام 1920”.

وشدد “مشعل” على أن “بطولات الشعب الفلسطيني لن تتوقف، ولن يكون آخرها، قتل جندي صهيوني في يعبد القسام”.