الدول الشرق أوسطية بين أزمة الشرعية و أزمتي كورونا والخنق الاقتصادي

حين تتولى الكاميرا تصوير التاريخ.. نشر أول صور ملونة لتشريد الشعب الفلسطيني ايام النكبة قبل 72 عاما
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جرينتش+2 12:31
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