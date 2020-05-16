حين تتولى الكاميرا تصوير التاريخ.. نشر أول صور ملونة لتشريد الشعب الفلسطيني ايام النكبة قبل 72 عاما
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جرينتش+2 12:31
الخارجية الامريكية تتفهم تمامًا قلق الملك عبد الله وتعتبر أنه من المهم مراجعة خطة ترامب للسلام

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