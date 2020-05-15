وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن شفاء 8 حالات مقابل تسجيل 10 إصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي في الاردن إلى 596

عمان 15 أيار (بترا)- أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 596 إصابة.

وبحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، توزعت الحالات العشر الجديدة على النحو الآتي: 6 حالات لمخالطي مخالطي سائق الشاحنة في منطقة الخناصري، منها 3 حالات في محافظة الزرقاء، وحالتان في محافظة إربد، وحالة واحدة في محافظة المفرق، إضافة إلى تسجيل 4 حالات إصابة لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، منهم أردنيّين، واثنين من جنسيّة عربيّة تمّ التعامل معهما وفق البروتوكول المتّبع .

كما سجّل بحسب الموجز 8 حالات شفاء اليوم في مستشفى الأمير حمزة، ليبلغ عدد الحالات قيد العلاج (131) حالة.

ولفت إلى إجراء قرابة (4500) فحص مخبري، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (136229) فحصاً.

واشار الموجز الإعلامي إلى انتهاء فترة حظر التجوّل الشامل منتصف هذه الليلة بحيث تعود الأمور إلى ما هي عليه خلال أيّام الأسبوع، ويسمح للمواطنين بالخروج من الساعة الثامنة صباحاً وحتّى السابعة مساءً، وفق الآليّة السابقة.

وبين الموجز أنه تنفيذاً للمرحلة الثانية من خطّة عودة الأردنيين في الخارج، بدأت اليوم عمليّة تسيير الرحلات الجويّة المخصّصة للأردنيين الذين تقطّعت بهم السبل والطلبة، وسيتمّ حجر العائدين في فنادق بالعاصمة عمّان، إذ سيتمّ الإعلان عن تفاصيل تنفيذ المرحلة الثالثة من خطّة عودة الأردنيين في الخارج خلال الأيّام المقبلة.

وبحسب الموجز تم استحداث نافذة يتمّ من خلالها استقبال الشكاوى والاستفسارات حول إجراءات عودة الأردنيين من الخارج (الطلبة والذين تقطعت بهم السبل)، وذلك من خلال بريد إلكتروني، ونموذج إلكتروني استحدثه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، بحيث يتم التعامل مع الشكاوى والاستفسارات، وتحويلها إلى الجهات المعنيّة بحسب الاختصاص، ليصار إلى التعامل معها والإجابة عنها من خلال فريق يعمل على مدار الوقت؛ وعلى العناوين الآتية:- البريد الإلكتروني: Safelyhome@ncscm.gov.jo – النموذج الالكتروني: https://www.ncscm.gov.jo/application/index.php?p=1- أرقام الهواتف: (96265504573+ / 96265504301+ / 96265504575+)-

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