ترامب، عدو العرب، يستعين بطبيب عربي لإنتاج لقاح ضد كورونا

أشارت تقارير إعلامية أمريكية الى رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تعيين الخبير المغربي في الصناعات الدوائية، منصف السلاوي، رئيسا للفريق الطبي الذي سيتولى الإشراف على بحث لقاح لكورونا.

فبحسب تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلا عن مسؤولين في الإدارة الامريكية فإن السلاوي سيكون ضمن الفريق المخصص لإنتاج لقاح ضد كورونا، رفقة غوستاف بيرنا من الجيش الأمريكي.

وسيشارك السلاوي الذي كان في وقت سابق رئيسا لقسم اللقاحات في شركة “جلاكسو سميث كلاين” الأمريكية، ضمن الفريق الذي يعده ترامب، لإنتاج 300 مليون جرعة من لقاح مضاد لكورونا.

في الوقت الذي ستشارك فيه شركات الأدوية بإجراء الأبحاث السريرية للقاح في محاولة منها لتقليص وقت تطوير اللقاح إلى حدود ثمانية أشهر، حيث سيكون السلاوي المستشار الرئيسي للبرنامج.

يذكر بأن السلاوي عُين كمسؤول عن البحث العلمي في شركة “جلاكسو سميث كلاين”، حيث أشرف على تطوير 24 لقاحا ما بين 2011-2016.