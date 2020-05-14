“العمل الإسلامي” يأسف للاستدعاءات بحق كوادره على خلفية توزيع “صدقات”

عبر حزب جبهة العمل الإسلامي عن أسفه لاستمرار قيام الحكام الإداريين في المحافظات باستدعاء أعضاء من الحزب للطلب إليهم توقيع تعهدات بوقف توزيع بعض “الصدقات الشخصية” على الفقراء والذي يتم في غير أوقات الحظر، بما يشكل مخالفة لحقوق الأردنيين التي كفلها الدستور، وذلك في إشارة إلى عدة استدعاءات تعرض لها كوادر من الحزب على خلفية توزيعهم مساعدات للأسر الفقيرة من الأموال الشخصية لهذه الكوادر.

وأضاف الأمين العام للحزب، المهندس مراد العضايلة، في مذكرة وجهها إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز: ” كما يؤسفني استمرار حرمان مؤسسات المجتمع المدني من نقابات وأحزاب وجمعيات خيرية واهلية من القيام بدورها في التخفيف من آثار هذه الجائحة على المواطنين، واقتصار ذلك على المؤسسات الحكومية، في الوقت الذي يحتاج فيه الجميع إلى التكاتف والتعاضد لمواجهة آثار هذه الكارثة على وطننا وشعبنا واقتصادنا” بحسب ما ورد في المذكرة.