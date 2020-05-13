احذروا يا شرفاء العرب.. هكذا تجسس ضابط في الموساد على محادثة بين فلسطينيين عبر الإنترنت/ فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لندوة عقدها فريق من النشطاء الفلسطينيين على الإنترنت حول وضع القدس الذي يعانيه سكان المدينة وصمودهم بوجه إسرائيل.

وقد تفاجأ المشاركون في الندوة التي تمت عن طريق تطبيق المحادثة الإلكتروني “زووم”، باختراق ضابط إسرائيلي لها، وموجها حديثه لأحد المشاركين المعروفين باسم “أبو نضال”، قائلا: “صرنا الكثير من الوقت نراقب فعاليات أبو نضال، وبالمستقبل حنراقب فعالياتو، وهذا الكلام واصل من الكابتن غابي، من المخابرات الإسرائيلية، وبنسلم كتير السلام لكل الموجودين في المكالمة، يعطيكم العافية وانشالله رمضان كريم”.

ليرد عليه أحد المشاركين: “علينا وعليك، روح افطر وكول كنافة”.

وكانت “شبكة صامدون-فلسطين المحتلة” قد اجرت على صفحتها الخاصة على “فيسبوك” ندوة عبر الإنترنت، بشأن واقع الحركة الوطنية في القدس المحتلة وسبل المواجهة، مع المناضل عبد اللطيف غيث، بالإضافة لمشاركة عدد من الأشخاص.

وقام ضابط إسرائيلي باختراق المحادثة، موجها حديثه لأبو نضال، حول مراقبته والاستمرار بذلك في المستقبل، ليسخر منه المشاركون في الندوة وقالوا إنهم سيبقون صامدين، ورد أحدهم عليه: “خلص روح افطر وكل كنافة”.

في وسط ندوة حول #القدس عبر تطبيق #زووم، اخترق ضابط مخابرات إسرائيلي الندوة وهدد المتحدث بتهكم يعكس حجم هشاشة دولة تستعرض قدراتها بهذا الشكل. pic.twitter.com/s0jTO7b1ri — طارق حمود (@TarekHamoud) May 13, 2020