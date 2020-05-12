وزير التربية: 81100 من طلبة التوجيهي تقدموا للاختبار التجريبي اليوم



عمان 12 أيار (بترا) موسى خليفات- قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، إن 81100 طالب توجيهي في المدارس الحكومية ومدارس الثقافة العسكرية، ووزارة الاوقاف، تقدموا للاختبار التجريبي الذي بدأت وزارة التربية بإجرائه اليوم عبر منصة “درسك”.

وأكد الدكتور النعيمي في تصريح لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) مساء اليوم الثلاثاء، أن الوزارة لم تسجل أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بمشاكل تقنية واجهت الطلبة خلال سير الاختبار أو الدخول للمنصة.

كما أكد أهمية أن يتقدم جميع الطلبة في المدارس الحكومية للاختبار لما له من فوائد كبيرة، لا سيما وأن هذا الاختبار مهم جدا لاستكمال النجاح المدرسي وكذلك للتقدم لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 2020.

وكان الدخول لمنصة “درسك” للتقدم للاختبار التجريبي بدأ الساعة العاشرة صباحا، واستمر الدخول للمنصة لأدائه حتى الساعة الثامنة مساء بدلا من السادسة.

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