ضبط شاحنة مخالفة محملة بالبازلت وتوقيف سائقها في الهاشمية

ضبطت وزارة المياه والري بالتعاون مع وزارة الداخلية/ متصرفية لواء الهاشمية، شاحنة محملة بصخور البازلت المستخرجة من أراضي محطة الخربة السمرا المملوكة لخزينة الدولة /وزارة المياه والري، وذات العائد الاقتصادي المرتفع من الاراضي الواقعة ضمن المحطة، لبيعها بطريقة مخالفة.

وقالت وزارة المياه في بيان اليوم الثلاثاء، انه مساء أمس الاثنين واثناء سريان أوامر الدفاع، وردت معلومات تفيد بوجود استخراج مخالف في الهاشمية حيث تم التنسيق مع متصرف اللواء، لتنظيم حملة أمنية، وضبط شاحنة وتوقيف سائقها واحالته للمدعي العام وحجز الشاحنة وحمولتها لدى مركز أمن الهاشمية ونقلها للحجز في مديرية المشاغل المركزية.

وثمنت الوزارة جهود متصرف اللواء ومدير مركز أمن الهاشمية ومديرية الامن العام على دعمهم الكبير لحماية ممتلكات قطاع المياه والمحافظة على سلامة منشآتها، مؤكدة أنها ستواصل جهودها بالتعاون مع الأجهزة الرسمية والأمنية خاصة وزارة الداخلية والأمن العام لرصد وإزالة أية اعتداءات.

ودعت الوزارة المواطنين في جميع المناطق الى الابلاغ عن أي شبهة حول ذلك، عبر الرقم الموحد لطوارئ المياه 117116 .

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