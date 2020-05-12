التربية: تمديد الدخول للاختبار التقييمي لطلبة التوجيهي للساعة الثامنة من مساء اليوم

قرر وزير التربية والتعليم، الدكتور تيسير النعيمي، تمديد وقت الدخول لمنصة درسك للتقدم للاختيار التجريبي لطلبة التوجيهي للساعة الثامنة مساء بدلا من السادسة، وذلك لليوم الثلاثاء.

وأكد الدكتور النعيمي أن قرار التمديد يهدف إلى إتاحة الفرصة للطلبة للدخول للمنصة والتقدم للاختبار، مؤكدا أهمية مشاركة جميع طلبة التوجيهي في الاختبار لأهميته في تقييم الطلبة لذاتهم وتعريفهم على نمط أسئلة الامتحان العام.

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