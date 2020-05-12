أجواء دافئة في المرتفعات الجبلية وحارة نسبيا بباقي المناطق

ترتفع درجات الحرارة قليلا نهار اليوم الثلاثاء، وتسود أجواء دافئة في المرتفعات الجبلية، وحارة نسبيا في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تصبح معتدلة الحرارة ليلا بوجه عام، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.

ويطرأ غدا الأربعاء ارتفاع آخر على درجات الحرارة، إذ تسود أجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء حارة نسبيا يوم الخميس في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 32 – 19، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 13، وفي مرتفعات الشراة 29 – 12، وفي مناطق البادية 34 – 18، في مناطق السهول 31 – 19، وفي الأغوار الشمالية 36 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 38 – 24، وفي البحر الميت وخليج العقبة 37 – 25 درجة مئوية.

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