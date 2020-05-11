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جرينتش+2 02:25
الجيش التركي يفتح الجبهات لـ”الفصائل الارهابية الموالية لتنظيم القاعدة” لمهاجمة الجيش السوري في سهل الغاب

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