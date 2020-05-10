محكمة أمانة عمّان تباشر أعمالها اعتباراً من صباح اليوم الاحد

تباشر محكمة أمانة عمّان الكبرى، أعمالها كالمعتاد اعتباراً من صباح اليوم الأحد، وتستقبل المراجعين وفقاً لنظام الفردي والزوجي لأرقام مركباتهم.

وقال الناطق الإعلامي للمجلس القضائي، إن المحمكة ستستقبل غداً معاملات أصحاب المركبات التي تحمل لوحة أرقام تنتهي برقم زوجي اعتباراً من الساعة العاشرة وحتى الثانية ظهراً مع توفير متطلبات السلامة والوقاية الصحية.

وناشد المراجعين الالتزام بارتداء القفازات والكمامات والمحافظة على التباعد الجسدي، مبيناً أنه لن يسمح لأي مراجع لا يرتدي القفازات والكمامة بدخول المحكمة، وبخلاف ذلك يطبق على المخالفين العقوبات المنصوص عليها في أمر الدفاع رقم (11) والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

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