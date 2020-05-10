جابر يعلن اليوم الاحد شفاء حالتين مقابل تسجيل 18 إصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي إلى 540
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جرينتش+2 06:57
بعدما اتهته علناً بالارتزاق.. الناقد الفني طارق الشناوي يقاضي غادة عبدالرازق

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