وزير الصحة يعلن اليوم الخميس شفاء 4 حالات مقابل 11 إصابة جديدة بـالكورونا ليرتفع العدد الكلي للمصابين بالاردن الى 484
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الطّهاةُ الكَفَرة

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