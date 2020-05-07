اتلاف 1200 كيلوغرام من المواد الغذائية الفاسدة في متجر بالزرقاء

أغلقت كوادر اللجنة الأمنية في محافظة الزرقاء أحد المحال التجارية في الزرقاء، بسبب ضبط 1200كيلوغرام من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري، وتم إتلاف الكمية المضبوطة.

وأوضح محافظ الزرقاء، حجازي عساف، لوكالة (بترا)، أن كوادر اللجنة الأمنية في محافظة الزرقاء، وخلال قيامهم بالجولات الميدانية اليومية للرقابة على الأسواق، ضبطوا موادا غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري تقدر كميتها بحوالي 1200 كيلو غرام؛ حيث تم على الفور إتلاف تلك المواد الغذائية المضبوطة حسب الأصول، وإغلاق المحل التجاري بالشمع الأحمر، وتحويل مالكه للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه.

وشدد العساف على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق القانون ومراعاة صحة وسلامة المواطنين من خلال الرقابة اليومية على الأسواق للتأكد من صلاحية المواد الغذائية المختلفة للاستهلاك وعدم التهاون في لقمة عيش المواطن.

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