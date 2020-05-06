“التعليم العالي”: قرارات المجلس المتعلقة باستحداث تخصصات جديدة صحيحة



عمان 6 أيار (بترا)- أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، صحة قرارات مجلس التعليم العالي المتعلقة باستحداث تخصصات لدرجة البكالوريوس في عدد من الكليات الجامعية التي تمنح درجتي الدبلوم والبكالوريوس، وليست كليات المجتمع كما تم تداوله سابقا.

واوضحت الوزارة في بيان صحفي أن الكليات الجامعية جرى ترخيصها سابقاً من قبل المجلس؛ انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية لتطوير التعليم التقني والتطبيقي، مشيرة إلى أن هذه الكليات تقدمت بطلبات استحداث تخصصات وبرامج تطبيقية مستوفية لجميع الشروط المطلوبة للاستحداث، إضافة إلى أن جميع التخصصات المستحدثة تخضع لتحقيق شروط الاعتماد الخاص الصادرة عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها قبل بدء التدريس فيها.

وبينت الوزارة أن جميع التخصصات التي تمت الموافقة على استحداثها، هي تخصصات مهنية وتطبيقية وتلبي احتياجات سوق العمل.