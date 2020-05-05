عودة الإنتاج إلى وضعه الطبيعي تدريجيا.. مصانع مرسيدس-بنز تستأنف إعمالها

دبي _ بعد مرحلة شهدت تعليق الإنتاج واختصار ساعات العمل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، استأنفت مصانع مرسيدس-بنز الإنتاج بنجاح في كل من أونترتوركهايم وبرلين وهامبورغ وسيندلفينغن وبريمن. واستأنفت مصانع المحركات ومكونات السيارات في أونترتوركهايم وهامبورغ وبرلين الإنتاج بشكل تدريجي اعتباراً من 20 أبريلن فيما استأنفت مصانع مرسيدس-بنز للسيارات في بريمن وسيندلفينغن الإنتاج اعتباراً من الأسبوع الماضي. ومن المقرر أيضاً أن يستأنف مصنع مرسيدس-بنز للسيارات في راشتات الإنتاج بشكل تدريجي اعتباراً من 4 مايو. أما مصانع الشركة في كوليدا وآرنشتات (مصنع MDC Power وMDC Technology) بالإضافة إلى عدد من مصانع مرسيدس-بنز للسيارات في عدة دول فستستأنف إنتاجها بشكل تدريجي، وهي تشمل المصانع في سيبيس وكوغير في رومانيا ويكسكيميت في هنغاريا وتوسكالوسا في الولايات المتحدة الأمريكية. وسيتم استئناف الإنتاج وفق خطط تتسم بالمرونة بما يتيح مواكبة التطورات الجارية.

ومع تسارع وتيرة الإنتاج، تواصل مرسيدس-بنز مبادراتها الإنتاجية والكهربائية، حيث تشهد الشركة تنامي الطلب بشكل كبير على منتجاتها في الصين التي تعتبر أكبر سوق لمبيعاتها. وينتج مصنع أونترتوركهايم المحركات والمكونات اللازمة لإنتاج سيارات مرسيدس-بنز في الصين ولاستئناف الإنتاج التدريجي في مصانع مرسيدس-بنز لتجميع السيارات. واستكمالاً لعمليات الإنتاج، استأنف مصنع مرسيدس-بنز في برلين إنتاج وحدات إدارة المحركات Camtronic وغيرها من المكونات. أما مصنع هامبورغ فينتج محاور العجلات ومكونات تصنيع المحاور اللازمة لتصنيع سيارات مرسيدس-بنز في جميع أنحاء العالم. وقد واصلت مصانع البطاريات في كامينز – حيث يتم إنتاج بطاريات الطراز EQ والبطاريات الإضافية للسيارات الهجينة وبطاريات 48 فولط – العمل أثناء فترة تعليق الإنتاج واختصار ساعات العمل نظراً لدورها الاستراتيجي في مبادرة السيارات الكهربائية التي تنفذها شركة مرسيدس-بنز، حيث جرى تقسيم العمل إلى نوبتين منفصلتين مع التزام الموظفين بإجراءات السلامة بشكل كامل.

وحرصاً على سلامة الموظفين، اتخذت الشركة إجراءات للوقاية من العدوى واتفقت مع مجلس الأعمال على تنفيذ حزمة شاملة من التدابير في مصانعها، وتشمل هذه الإجراءات الالتزام بمعايير النظافة الصحية والحفاظ على التباعد لمسافة لا تقل عن 1.5 متر واستخدام الكمّامات التي تغطي الأنف والفم أثناء العمل.

وكانت شركة دايملر قد قررت تعليق معظم عمليات الإنتاج والعمل في مناطق إدارية محددة داخل أوروبا لفترة أولية استمرت لمدة أسبوعين (من 23 مارس حتى 5 أبريل 2020). ثم واصلت الشركة العمل على نطاق محدود في ألمانياً اعتباراً من 6 أبريل. وما زال الوضع متقلباً داخل الشركة حيث سيستمر العمل المحدود في بعض المناطق. ويشمل العمل المحدود مصانع السيارات والشاحنات والمركبات التجارية في ألمانيا. أما الوظائف الأساسية والخطط المستقبلية والمشاريع الاستراتيجية فلا تشملها خطة العمل المحدود لنتمكن من العودة إلى العمل بسرعة بعد انتهاء الأزمة.

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