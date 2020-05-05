المطران عطا الله حنا: فلسطين قضية الشرفاء ولا تهزها مسلسلات التطبيع السخيفة

علق المطران عطا الله حنا، رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس على موجة المسلسلات الخليجية الداعية للتطبيع العلني مع “إسرائيل” فقال: أنه من المؤسف والمخجل في آن أن تستغل الثقافة والأعمال الفنية من أجل التطبيع في حين أن قضية فلسطين كانت وستبقى حيّة في ضمير أمتنا العربية.

واكد المطران حنا أن عدالة القضية الفلسطينية لن يهزها مسلسل سخيف هنا أو هناك، ففلسطين هي قضية الشرفاء والأحرار من أبناء أمتنا العربية، والمتطاولون على القضية الفلسطينية لا علاقة لهم بهذا الشرف لا من قريب ولا من بعيد، مضيفاً بالقول: أن “تكون مطبعاً ومستهزأ بالشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية هذا لا يعني أنك معادٍ لاعدل قضية عرفها التاريخ الانساني فحسب، بل هذا يعني أيضاً عداء لكل قيمة انسانية او اخلاقية نبيلة”.

المطران حنا اعتبر أيضاً أنه “لا يجوز أن نولي اهتماماً لهذه المسلسلات السخيفة المموّلة بأموال ممزوجة بالخيانة والعمالة ولا يجوز أن نولي أي اهتمام لاية أصوات نشاز نسمعها هنا وهناك لأن هؤلاء لا يمثلوا إلا أنفسهم، والأجندات المشبوهة المعادية التي ينتمون اليها وسخروا انفسهم في خدمتها”.

وأكد أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية العرب الأولى ومسلسلات سخيفة وكلمات بذيئة نسمعها هنا أو هناك لن تؤثر على معنوياتنا وعلى عدالة قضيتنا فالأحرار من أبناء أمتنا العربية والأشراف يقفون إلى جانبنا، أما المرتمين في الأحضان المعادية فهم تخلوا عن الشرف وعن الانسانية.

كما شدد المطران على أن هذه المسلسلات المزعومة المسيئة لشعبنا وبعض الكلمات التي نسمعها بين الفينة والأخرى إنما تقوم على جملة والأكاذيب والافتراءات والمغالطات بالغة الخطورة ولذلك وجب التصدي لهذه المغالطات وهذه الاساءات بمزيد من ثقافة التوعية والتعريف بعدالة القضية الفلسطينية لأن المطبعون بكافة أشكالهم وأسماءهم وأوصافهم إنما هدفهم الأساسي هو تسميم عقول شبابنا وأبناءنا حول قضية فلسطين التي كانت وستبقى قضية العرب الاولى.

وتعرض شبكة قنوات ام بي سي مجموعة من المسلسلات التي وصفت بالتطبيعية، فضلا عن انها تسوق لمغالطات تاريخية عن يهود الخليج عبر مسلسل ام هارون، كما مررت عدة مشاهد في مسلسل مخرج7 تسيء للفلسطينيين ولقضيتهم، الامر الذي أثار موجة من ردود الفعل العربية الغاضبة تجاه توجهات القناة السعودية.