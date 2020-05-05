الأشغال تعلن الطوارئ القصوى للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان حالة الطوارئ القصوى اعتبار من صباح اليوم الثلاثاء، للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة خلال اليومين المقبلين.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم، جاهزيتها واستعدادها التام للتعامل مع مختلف الظروف الجوية واستقبال ملاحظات المواطنين والتعامل معها من خلال فرقها الميدانية في مختلف مناطق المملكة وعلى مدار الساعة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية والإبلاغ عن أية حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام تبليغات الأشغال على الهواتف الذكية الذي بدأت الوزارة العمل به سابقا.

وأكدت الوزارة استعدادها لاستقبال ملاحظات المواطنين على أرقام غرف الطوارئ الرئيسية 0780300633 / قفز آلي 065862589/ فاكس 065829631، وأرقام هواتف غرف العمليات في مديريات الاشغال بالمحافظات، أشغال العاصمة 0780377291، أشغال إربد 0780377276، أشغال البلقاء 0780377413، أشغال الزرقاء 0780377125، أشغال الطفيلة 0780377160، أشغال العقبة 0780377351، أشغال الكرك 0780377147، أشغال المفرق 0780377389، أشغال جرش 0780377187، أشغال عجلون 0780377324، أشغال مأدبا 0780377366، أشغال معان 0780377338، أشغال إقليم البتراء 0780377398.

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